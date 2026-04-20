Raumfahrt-Rivalen

Amazon-Chef Jeff Bezos setzt bei der Finanzierung von Blue Origin - im Gegensatz zu Musk und SpaceX - auf einen langfristigen und unabhängigen Kurs.

• Blue Origin finanziert sich unter anderem durch das Privatvermögen von Jeff Bezos

• Bezos verkauft Amazon-Aktien zur Finanzierung von Blue Origin

• Ein IPO würde zusätzliche regulatorische Anforderungen mit sich bringen



Wer­bung Wer­bung

Private Finanzierung statt Börsengang

Im Gegensatz zu Elon Musk , der mit SpaceX einen Börsengang im Juni 2026 anstrebt und damit eine konkrete Börsennotierung in Aussicht stellt, verfolgt Amazon-Gründer Jeff Bezos bei seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin einen anderen Ansatz: Bereits im April 2018 beschrieb Bezos in einem Interview mit Business Insider seine Investitionsstrategie für Blue Origin als bewusst langfristig und unabhängig vom Kapitalmarkt. Die Mittel für sein Raumfahrtunternehmen stammen dabei nicht von externen Investoren, sondern direkt aus seinem Vermögen als Amazon-Gründer.

Er erklärte, dass er regelmäßig Amazon-Anteile im Milliardenwert verkaufe, um Blue Origin zu finanzieren. Dieses Vorgehen verstehe er als langfristig angelegte, missionsgetriebene Investition, bei der seine finanziellen Erfolge aus Amazon in ein aus seiner Sicht gesellschaftlich bedeutsames Raumfahrtprojekt überführt werden.

Folgen eines Börsenganges

Laut Angaben der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterliegt ein Unternehmen den Berichtspflichten des Securities Exchange Act (Exchange Act), sobald die Registrierungserklärung von der SEC als "wirksam" erklärt wurde. Ab diesem Zeitpunkt gelten für das Unternehmen umfassende laufende Offenlegungs- und Berichtspflichten, die mit dem Status eines börsennotierten Unternehmens verbunden sind.

Wer­bung Wer­bung

Dazu gehört insbesondere die Verpflichtung, regelmäßig Finanz- und Unternehmensinformationen zu veröffentlichen. Nach den Vorgaben der SEC müssen börsennotierte Unternehmen sowohl Jahresberichte als auch Quartalsberichte einreichen, in denen wesentliche Daten zur wirtschaftlichen Lage und zur Geschäftsentwicklung offengelegt werden. Diese Berichte dienen der Transparenz gegenüber Investoren und dem Kapitalmarkt.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, warum Blue Origin bislang keinen Börsengang verfolgt: Die Finanzierung ist durch Jeff Bezos selbst abgesichert, sodass weder ein Kapitalbedarf über die öffentlichen Märkte noch ein entsprechender Druck für einen IPO besteht. Damit entfällt zugleich die Notwendigkeit, sich den umfangreichen Anforderungen eines Börsengangs zu unterwerfen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.