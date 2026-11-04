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Raumfahrtkonzern im Fokus

OHB-Aktie mit Kurssprung: ESA vergibt Satellitenauftrag an den Raumfahrtkonzern

OHB-Aktie mit Kurssprung: ESA vergibt Satellitenauftrag an den Raumfahrtkonzern

Der Raumfahrtkonzern OHB hat einen weiteren Satellitenauftrag erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
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Die Europäische Weltraumorganisation ESA habe OHB mit der Entwicklung der nächsten Generation der Sentinel-3-Topographie Satelliten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus beauftragt, wie das im Kleinwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Bremen mitteilte. Demnach habe der Auftrag ein Volumen von über 554 Millionen Euro, außerdem gebe es die Option auf einen zweiten Satelliten. Die OHB-Aktie sprang ins Plus und stieg via XETRA zuletzt um 4,96 Prozent auf 222,00 Euro.

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Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union. Laut OHB überwachen derzeit zwei Sentinel-3 Satelliten die Topografie der Meeres- und Eisoberfläche sowie die Temperatur und die Farbe der Meeres- und Landoberfläche. Für noch bessere Ergebnisse sollen die Instrumente der nächsten Generation anders aufgeteilt werden. Die Messungen sollen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft dabei helfen, fundierte Entscheidungen für Umwelt- und Klimaschutz zu treffen.

/niw/jha/

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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