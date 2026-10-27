Raytron Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
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Raytron Technology A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 CNY, nach 0,780 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Raytron Technology A im vergangenen Quartal 3,05 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 97,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raytron Technology A 1,54 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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