Razvitie industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Razvitie industry hat am 18.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,3 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Razvitie industry 0,9 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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