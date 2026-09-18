Razvitie industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

18.09.26 06:35 Uhr

Razvitie industry gab am 16.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,28 Prozent auf 1,0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net