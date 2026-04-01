DAX23.987 -0,1%Est505.819 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 +3,1%Nas24.664 -0,9%Bitcoin66.308 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl114,7 +3,1%Gold4.563 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX schwächelt -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Wieso JPMorgan Kaufchancen bei Aktien von Rheinmetall und RENK sieht Wieso JPMorgan Kaufchancen bei Aktien von Rheinmetall und RENK sieht
Vincorion-Aktie von Analyst beflügelt: Berenberg startet Bewertung mit 'Buy' Vincorion-Aktie von Analyst beflügelt: Berenberg startet Bewertung mit 'Buy'
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Razzia wegen Briefkastenadressen in Steueroasen

29.04.26 12:32 Uhr

MONHEIM/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mehr als 100 Steuerfahnder sind zu einer Durchsuchungsaktion im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen in Steueroasen ausgerückt. Dabei geht es um Ermittlungen gegen einen Dienstleister, der geholfen haben soll, Unternehmen Briefkastenadressen in Gewerbesteuer-Oasen wie Monheim bei Düsseldorf zu verschaffen. Es werde an 21 Orten in Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht, hieß es aus Ermittlerkreisen. Die "Wirtschaftswoche" und der WDR hatten zuvor berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte eine "umfangreiche Durchsuchungsmaßnahme" mit mehr als 100 Beamten an mehreren Orten in NRW und Bayern. Aufgrund des Steuergeheimnisses und der laufenden Ermittlungen könnten keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.

Scheinsitz in Steueroase?

Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass mit der Aktion erneut dem Verdacht nachgegangen werde, dass etliche Unternehmen nur zum Schein und wegen der niedrigen Gewerbesteuer ihren Sitz nach Monheim verlegt haben. Sollten sie ihr Geschäft weiterhin an ihren bisherigen Standorten mit höherer Gewerbesteuer betreiben, wäre dies Steuerhinterziehung.

Für die Ermittlungen sei bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (Zefin) und das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF) NRW zuständig, teilte die Staatsanwaltschaft mit./fc/DP/zb