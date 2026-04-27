Die Royal Bank of Canada (RBC) hat die Rolle grosser europäischer Banken im Kontext wachsender Krypto-Zahlungen analysiert. Diese Institute stehen demnach im Mittelpunkt. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX schwächer -- US-Börsen schließen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC mit Rekorden -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus Novo Nordisk vs. Eli Lilly: Analysten-Bewertung im Blick. Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido. Musk fordert Umbau von OpenAI. BYD setzt auf China Auto Show neue Maßstäbe. Deutsche Telekom vor T-Mobile-Bilanz im Blick. Barclays senkt TUI-Kursziel. DeepSeek setzt OpenAI und Anthropic unter Druck. Organon explodiert: Sun Pharmaceutical mit Milliarden-Übernahme.

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