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Heute im FokusDAX schwächer -- US-Börsen schließen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC mit Rekorden -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus
Novo Nordisk vs. Eli Lilly: Analysten-Bewertung im Blick. Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido. Musk fordert Umbau von OpenAI. BYD setzt auf China Auto Show neue Maßstäbe. Deutsche Telekom vor T-Mobile-Bilanz im Blick. Barclays senkt TUI-Kursziel. DeepSeek setzt OpenAI und Anthropic unter Druck. Organon explodiert: Sun Pharmaceutical mit Milliarden-Übernahme.
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