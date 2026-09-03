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Papier unter der Lupe

RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
528.80 EUR -0.40 EUR -0.08 %
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027.

Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 11:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 526,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.098 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 1,9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

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DatumRatingAnalyst
11:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
19.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

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