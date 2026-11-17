Aktieneinstufung

GEA-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Sebastian Kuenne einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea anlässlich der Wandelanleihe mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Im Zuge einer Wandlung in Aktien könne der Anlagenbauer im Jahr 2031 neue Aktien ausgeben, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Mit den Einnahmen aus dem Bond wolle das Unternehmen wiederum Aktien zurückkaufen, was einigermaßen verwirrend sei. Zugegeben, die Rendite der Anleihen sei niedrig; wenn aber die Einnahmen aus der Anleihe nicht für Zukäufe und Fusionen genutzt würden, dann hätte das Unternehmen auch auf die Nettobarmittel von geschätzten 350 Millionen Euro per Jahresende zurückgreifen können. "Gea scheint einen höheren Bedarf an Barmitteln zu haben, als wir in unserem Bewertungsmodell annehmen", lautet Kuennes Fazit.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:02 Uhr fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 69,35 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 13,91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 116.106 GEA-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 22,7 Prozent nach oben. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.