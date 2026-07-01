RBC Capital Markets beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Sector Perform

Analyse im Blick

09:39

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding, der das MTU Aero Engines-Papier näher betrachtet hat.

Die kanadische Bank RBC hat MTU auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 380,30 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 4,02 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 11.198 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 8,3 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT





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