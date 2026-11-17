Investment-Tipp

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Bank-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform"belassen. In der Mehrheit der thematisierten Vorfälle handele es sich um solche der Jahre 2007 bis 2025, schrieb Anke Reingen in ihrer ersten Stellungnahme am Dienstag. Auf kurze Sicht komme es nun darauf an, wie sich die Deutsche Bank bezüglich der in den Medien geschilderten Vorgänge weiterentwickelt und wie sehr das Management diese Entwicklung vorangetrieben habe. Die geschilderten Vorgänge lägen in der Vergangenheit und dürften mithin weitgehend bekannt sein, so die Expertin.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 09:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 30,97 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 29,18 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 3.087.622 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 3,1 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:55 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.