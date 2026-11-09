RBC Capital Markets gibt Hannover Rück-Aktie Sector Perform

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09.11.26 10:28 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Hannover Rück-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe positiv überrascht, schrieb Ben Cohen am Montag. Bei der Bewertung der Resultate werde der Fokus wahrscheinlich auf dem Tempo der Erholung der Schaden- und Unfallversicherungsumsätze liegen und darauf, ob diese Entwicklung bis ins Schlussquartal hinein nachhaltig ist. Ein weiterer Schwerpunkt werde der Spielraum für den weiteren Aufbau von Rückstellungsreserven sein.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:11 Uhr um 1,6 Prozent auf 288,40 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 34.441 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 13,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST





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