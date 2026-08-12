RBC Capital Markets gibt RWE-Aktie Outperform

Aktieneinstufung

13.08.26 09:39 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der RWE-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Neu seien weitere Einzelheiten des Energiekonzerns zu den Investitionsplänen sowie künftigen Wachstumsoptionen gewesen, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

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Die Aktie legte um 09:23 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,04 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 11,99 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 171.100 RWE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 30,8 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT





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