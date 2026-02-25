Papier unter der Lupe

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Airbus SE-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 185,94 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,01 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.961 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 6,1 Prozent zurück. Am 28.04.2026 dürfte Airbus SE die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

