Heute im Fokus
DAX grenzt Gewinne ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie
Papier unter der Lupe

RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie

27.02.26 12:43 Uhr
Airbus SEs Schicksal? RBC Capital Markets vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Airbus SE-Aktie durch RBC Capital Markets.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186,24 EUR -1,10 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 185,94 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,01 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.961 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 6,1 Prozent zurück. Am 28.04.2026 dürfte Airbus SE die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
