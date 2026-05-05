Aktie bewertet

RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der sehr starke Auftragseingang kompensiere die verfehlten Erwartungen beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) und beim freien Barmittelzufluss, schrieb Nick Housden am Mittwoch in einer ersten Reaktion.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:51 Uhr 0,2 Prozent auf 43,49 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 14,97 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 495.012 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 16,5 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 06.05.2026 wird Daimler Truck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:02 / EDT





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