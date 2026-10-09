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Bewertung im Blick

RBC Capital Markets: Outperform-Note für Daimler Truck-Aktie

RBC Capital Markets: Outperform-Note für Daimler Truck-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding das Daimler Truck-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41.32 EUR 0.37 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Daimler Truck befinde sich in einer zyklischen Erholung, die Aktien seien attraktiv bewertet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 41,09 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 53,32 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 131.791 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 15,1 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 06.11.2026 wird Daimler Truck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

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Datum Rating Analyst
11:51 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
28.09.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.

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