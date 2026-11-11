RBC Capital Markets: Outperform-Note für Siemens Energy-Aktie
RBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der Siemens Energy-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei stark gelaufen, schrieb Colin Moody am Mittwochmorgen nach dem Bericht. Die Signale für 2027 und auf mittlere Sicht seien beruhigend.
Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:12 Uhr 8,5 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 53,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2.210.334 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 8,5 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Siemens Energy AG