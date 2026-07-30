RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Allianz-Aktie
Die detaillierte Analyse des Allianz-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen durchgeführt.
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Ben Cohen befasste sich mit der Mitteilung des Versicherers, den bisherigen Pimco-Mitarbeiter-Beteiligungsplan gekündigt und die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft zu haben. Dies sei strategisch sinnvoll und der Kaufpreis fair, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 431,50 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,97 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 255.471 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 15,6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Allianz am 07.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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