DAX 25.685 +0,3%ESt50 6.370 +0,4%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,15 -1,8%Nas 25.146 +0,1%Bitcoin 54.385 -3,2%Euro 1,1502 -0,2%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.045 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktuelle Analyse im Blick

RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Allianz-Aktie

RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Allianz-Aktie

Die detaillierte Analyse des Allianz-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
432.90 EUR -0.50 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Ben Cohen befasste sich mit der Mitteilung des Versicherers, den bisherigen Pimco-Mitarbeiter-Beteiligungsplan gekündigt und die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft zu haben. Dies sei strategisch sinnvoll und der Kaufpreis fair, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 431,50 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,97 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 255.471 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 15,6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Allianz am 07.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Aktuelle Allianz Aktie News

Werbung

Allianz Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16:01 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
15:31 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)