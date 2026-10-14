RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

Aktuelle Analyse

14.10.26 17:28 Uhr

BMW-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Um 17:12 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 54,52 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 6,38 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 505.226 BMW-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 38,1 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT



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