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Aktuelle Analyse

RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

BMW-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
54.42 EUR -0.14 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Um 17:12 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 54,52 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 6,38 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 505.226 BMW-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 38,1 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
17:26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14:01 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 BMW Neutral UBS AG

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