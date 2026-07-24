RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Aktie unter der Lupe

27.07.26 14:22 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von 490 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzung für den Gewinn je Aktie des Rückversicherers in diesem Jahr erhöht, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei auf geringere Katastrophenschäden im Bereich der Sach- und Unfallversicherung, bei Spezialversicherungen (GSI) und bei der Erstversicherungstochter Ergo zurückzuführen.

Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 14:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 516,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 3,25 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.008 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 3,7 Prozent. Am 07.08.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.