RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Die detaillierte Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen durchgeführt.
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Der Nettogewinn sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick des Rückversicherers sei hingegen bereits in der Konsensschätzung berücksichtigt.
Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 15:12 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 556,20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 4,71 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 151.217 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 3,7 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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