Aktienanalyse

RBC Capital Markets verleiht Heidelberg Materials-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

10.02.26 15:07 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt RBC Capital Markets jetzt an die Heidelberg Materials-Aktie | finanzen.net

RBC Capital Markets-Analyst Anthony Codling hat eine umfassende Analyse des Heidelberg Materials-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
219,40 EUR -0,90 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling ist laut einer am Dienstag vorliegenden Studie der Ansicht, dass die jüngsten Verluste der Aktie des Baustoffkonzerns übertrieben sind.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 219,30 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6,25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 112.938 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 1,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

