RBC Capital Markets verleiht RWE-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Aktienempfehlung

11.11.26 15:28 Uhr

Die RWE-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Wheeler hob am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen des Energiekonzerns vor allem das starke Handelsgeschäft hervor.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:12 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 59,52 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 10,89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 696.475 RWE-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 34,1 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.