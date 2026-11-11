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RBC Capital Markets verleiht RWE-Aktie Outperform in jüngster Analyse

RBC Capital Markets verleiht RWE-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die RWE-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
59.44 EUR 1.24 EUR 2.13 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Wheeler hob am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen des Energiekonzerns vor allem das starke Handelsgeschäft hervor.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:12 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 59,52 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 10,89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 696.475 RWE-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 34,1 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

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Datum Rating Analyst
15:26 RWE Outperform RBC Capital Markets
10:56 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 RWE Buy UBS AG

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