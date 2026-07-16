RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
RBC Capital Markets-Analyst Natalia Webster hat eine gründliche Analyse des Siemens Healthineers-Papiers durchgeführt.
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 35,29 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 27,51 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 60.611 Stück. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 19,5 Prozent nach. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: testing / Shutterstock.com
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Siemens Healthineers Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG