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Bewertung im Fokus

RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets-Analyst Natalia Webster hat eine gründliche Analyse des Siemens Healthineers-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
35.48 EUR 0.53 EUR 1.52 %
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 35,29 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 27,51 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 60.611 Stück. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 19,5 Prozent nach. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09:36 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
10.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG