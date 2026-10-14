RBL Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

14.10.26 06:35 Uhr

RBL Bank hat am 12.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,02 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,76 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 31,95 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.net