RCB: 5 % Fixverzinsung mit Bonus-Zertifikat auf drei europäische Sektorindizes

3 Jahre Laufzeit, jährlicher Fixzinssatz von 5 % und Barriere bei 50 % dreier europäischer Sektorindizes



Das Zertifikat 5 % Europa Branchen Bonus 2 verbindet drei fixe Zinszahlungen von 5 % mit einer Teilabsicherung für das eingesetzte Kapital. Der Zinsbetrag wird unabhängig von der Entwicklung der drei zugrundeliegenden Indizes jährlich ausbezahlt. Drei Indizes als Basiswert: Folgende drei europäische Indizes dienen als Basiswert des Bonus-Zertifikats: Der EURO STOXX® Banks Index umfasst 27 führende Finanzinstitute aus 9 Ländern der Eurozone und stellt eine Benchmark für den europäischen Bankensektor dar.

umfasst 27 führende Finanzinstitute aus 9 Ländern der Eurozone und stellt eine Benchmark für den europäischen Bankensektor dar. Der STOXX® Europe 600 Basic Resources Index bildet die Wertentwicklung von 22 europäischen Unternehmen mit Fokus auf Gewinnung und Verarbeitung von Basisressourcen (Rohstoffe, Bergbau etc.) ab.

Index bildet die Wertentwicklung von 22 europäischen Unternehmen mit Fokus auf Gewinnung und Verarbeitung von Basisressourcen (Rohstoffe, Bergbau etc.) ab. Die im STOXX® Europe 600 Health Care Index enthaltenen Unternehmen sind führende Anbieter im Bereich Gesundheitstechnologie und Pharmazie. Alle 52 Indexmitglieder haben ihren Sitz in Europa. Auszahlungsprofil: Dieses Zertifikat hat eine Laufzeit von 3 Jahren und zahlt einen Fixzzinssatz von 5 % pro Jahr unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes. Die Rückzahlung des eingesetzten Nominalbetrags von 100 % ist abhängig von der Entwicklung der drei zugrundeliegenden Indizes.



Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin (September 2021) zu 100 % des Nominalbetrags zurückgezahlt, sofern die Kurse der drei zugrundeliegenden Indizes während des Beobachtungszeitraums immer über der jeweiligen Barriere von 50 % des Startwerts liegen (kontinuierliche Beobachtung).



Liegt der Kurs von zumindest einem zugrundeliegenden Index mindestens einmal auf oder unter der jeweiligen Barriere von 50 %, so erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung jenes Index, welcher die schlechteste Wertentwicklung aufweist (prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag) - "Worst of". Die drei Fixzinszahlungen können hierbei Kursverluste ganz oder zumindest teilweise kompensieren. Der Emissionspreis des Zertifikats beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Bonus-Zertifikate einfach erklärt: Key Facts: 5 % Europa Branchen Bonus 2 ISIN: AT0000A22NX4

AT0000A22NX4 Zeichnung: 23.08.-17.09.2018

23.08.-17.09.2018 Erster Bewertungstag: 18.09.2018

18.09.2018 Laufzeit: 5 Jahre (Rückzahlungstermin: 20.09.2021)

5 Jahre (Rückzahlungstermin: 20.09.2021) Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Detailseite.



Alle weiteren Informationen zum Produkt sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie hier:

5 % Europa Branchen Bonus 2 Auf der Suche nach sofort handelbaren Zertifikaten? Die Suche nach der richtigen Geldanlage ist oft kein Leichtes. Der neue Zertifikate-Finder von Raiffeisen Centrobank stellt ein innovatives Tool zur Produktsuche dar: Zum Zertifikate-Finder



Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Information und stellen weder eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse von potentiellen Anlegern und kann daher eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen. Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vollständige Information und Rechtsgrundlage für die in dieser Marketingmitteilung beschriebenen Finanzinstrumente bilden der bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte und von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen) sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt finden sie unter www.rcb.at. Hier finden Sie weitere Rechts-/Risikohinweise. Stand: August 2018