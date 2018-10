RCB: Bis zu 30% Rendite in 5 Jahren mit STOXX Infrastruktur-Index

1:1 Partizipation am STOXX® Global Infrastructure Select 30 Index bis zum Cap von 130 % mit 95 % Kapitalschutz am Laufzeitende Infrastruktur stellt die Basis wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstandes dar. Während viele Industriestaaten in den kommenden Jahrzehnten ihr veraltetes Verkehrs- und Leitungsnetz erneuern müssen, treiben Schwellenländer den Ausbau voran um weiter wachsen zu können. Daher finden sich Infrastrukturprojekte in den Regierungsprogrammen zahlreicher Länder an erster Stelle. Für Infrastrukturunternehmen bedeuten diese Vorhaben gewaltige Auftragsvolumen. Anleger, die von einer positiven Entwicklung des Infrastruktursektors ausgehen, gleichzeitig aber einen Großteil ihres investierten Kapitals abgesichert wissen wollen können sich mit dem Infrastruktur Winner 95 % für dieses Marktszenario positionieren.

Rückzahlung am Laufzeitende Anleger profitieren am Laufzeitende zu 100% an Kursgewinnen des zugrundeliegenden Index von bis zu +30 % - der Cap beträgt 130 % des Startwerts. An Kursverlusten partizipieren Anleger bis zu - 5 %, da bei negativeren Wertentwicklungen der Kapitalschutz von 95 % am Laufzeitende greift. Am Ersten Bewertungstag wird der Schlusskurs des STOXX® Global Infrastructure Select 30 Index als Startwert festgehalten. Am Ende der Laufzeit wird die Entwicklung des Index festgestellt und eines der folgenden Szenarien tritt ein:



SZENARIO 1 - Indexentwicklung positiv





a) ... und ÜBER Cap von 130 % des Startwerts

Rückzahlung zum Höchstbetrag: Index +50 % → Rückzahlung: EUR 1.300



b) ... und UNTER Cap von 130 % des Startwerts

1:1 Partizipation: Index +20 % → Rückzahlung: EUR 1.200



SZENARIO 2 - Indexentwicklung negativ



a) ... aber ÜBER 95 % des Startwerts

1:1 Partizipation an der Indexentwicklung.: Index -3 % → Rückzahlung: EUR 970



b) ... und UNTER 95 % des Startwerts

Kapitalschutz von 95 % greift am Laufzeitende, z.B.: Index -40 % → Rückzahlung: EUR 950