RCB: Chance auf 20 % oder 40 % Ertrag mit Europas ESG Nachhaltigkeitsindex bei 100 % Kapitalschutz

Chance auf 20 % bzw. 40 % Rendite mit 100 % Kapitalschutz zum Laufzeitende (Oktober 2026)



Das Garantie-Zertifikat Europa Nachhaltigkeits Bond 3 basiert auf dem Nachhaltigkeits-Index STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index, einem renommierten europäischen Maßstab 30 nachhaltiger Aktientitel. Das Zertifikat richtet sich vor allem an sicherheitsorientierte Anleger, die neben klassischen Renditeüberlegungen auch ethische, ökologische und soziale Kriterien in ihren Investitionsentscheidungen miteinbeziehen wollen.



Rückzahlung am Laufzeitende Am Ersten Bewertungstag wird der Startwert des STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index (Schlusskurs am 12.10.2018) festgehalten. Am Letzten Bewertungstag wird der Schlusskurs des Index mit dem Startwert verglichen - es tritt eines der folgenden beiden Szenarien ein:



SZENARIO 1: Index unverändert oder ÜBER dem Startwert

A) Index +20% oder mehr → 40 % Rendite + 100 % Nominalbetrag

Auszahlung erfolgt am Rückzahlungstermin zu 140 % des Nominalbetrags. Dies entspricht dem Höchstbetrag von EUR 1.400 pro EUR 1.000 Nominalbetrag.



B) Index +0 bis +20 % → 20 % Rendite + 100 % Nominalbetrag

In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 120 % des Nominalbetrags, dies entspricht EUR 1.200 pro EUR 1.000 Nominalbetrag. SZENARIO 2: Index UNTER dem Startwert

Notiert der des STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index am Letzten Bewertungstag unter dem festgehaltenen Startwert, greift der Kapitalschutz und das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin zu 100 % des Nominalbetrags zurückgezahlt, dies entspricht EUR 1.000. Kapitalschutz-Zertifikate einfach erklärt: Key Facts: ISIN: AT0000A239Z3

AT0000A239Z3 Zeichnung: 07.09.2018 - 11.10.2018

07.09.2018 - 11.10.2018 Erster Bewertungstag: 12.10.2018

12.10.2018 Laufzeit: 5 Jahre (Rückzahlungstermin: 15.10.2026)

5 Jahre (Rückzahlungstermin: 15.10.2026) Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Detailseite.



Alle weiteren Informationen zum Produkt sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie hier: Europa Nachhaltigkeits Bond 3 Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Information und stellen weder eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse von potentiellen Anlegern und kann daher eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen. Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vollständige Information und Rechtsgrundlage für die in dieser Marketingmitteilung beschriebenen Finanzinstrumente bilden der bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte und von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen) sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt finden sie unter www.rcb.at. Hier finden Sie weitere Rechts-/Risikohinweise. Stand: September 2018