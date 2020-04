RCB: Investieren in der Coronakrise - interessante Zertifikate im April

Interessante Zertifikate im aktuellen Marktumfeld (16. April 2020) Werbung

Corona-Fieber an den Börsen klingt etwas ab. Seit dem Höhepunkt der durch die "Coronavirus"-Pandemie ausgelösten Panikverkäufe an den Aktienmärkten hat sich eine deutliche Erholungsbewegung eingestellt. Getragen wurde die Aufhellung der Stimmung durch das beherzte Agieren der Regierungen und Notenbanken, welche mit beispiellosen Rettungspaketen und Sondermaßnahmen Ansteckungseffekte auf die Liquiditätssituation der Unternehmen eindämmen konnten. Optimismus verbreitete in weiterer Folge dann der Umstand, dass die in zahlreichen Ländern eingeführten Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus die erwünschte Wirkung zeigten. Die Blicke der Anleger werden sich in weiterer Folge nun auf die Auswirkungen der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft richten. Sollte hier sichtbar werden, dass man sukzessive zum Normalzustand zurückkehren kann und gleichzeitig das Virus kontrollierbar bleibt, so könnte das den Bullen weiter Aufwind bescheren. Aktuell eröffnen sich interessante Renditechancen für aufmerksame Anleger: Neben Zeichnungsprodukten rückt auch der Sekundärmarkt in den Fokus. Unsere Experten haben daher eine Auswahl aktuell besonders interessanter Zertifikate zusammengestellt: