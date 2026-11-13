RDB Realty Infrastructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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RDB Realty Infrastructure hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 206,5 Millionen INR gegenüber 185,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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