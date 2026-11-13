RDB Realty Infrastructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 206,5 Millionen INR gegenüber 185,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.

RDB Realty Infrastructure hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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