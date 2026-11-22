Real Fastigheter Registered lud am 20.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,31 SEK. Im letzten Jahr hatte Real Fastigheter Registered einen Gewinn von -0,230 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Real Fastigheter Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,7 Millionen SEK im Vergleich zu 39,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net