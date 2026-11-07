Real REMAX Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 727,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 568,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Real REMAX Group lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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