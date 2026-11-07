Real REMAX Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Real REMAX Group lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz lag bei 727,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 568,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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