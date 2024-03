Realer Umsatz im Gastgewerbe steigt im Januar

Heute im Fokus

Airbus übernimmt BDS doch nicht. Unilever will sich von Speiseeis-Geschäft trennen. Amadeus FiRe rechnet mit steigenden Einnahmen. SCHOTT Pharma setzt auf Investitionen in den USA. DEUTZ erzielt Rekordgewinn. Bayer plant Antrag auf Marktzulassung bei Elinzanetant. AstraZeneca übernimmt Fusion Pharmaceuticals für Milliardenbetrag. thyssenkrupp will Marinegeschäft ausgliedern.