Reallöhne sinken im dritten Quartal um 1,3 Prozent

WIESBADEN (Dow Jones)--Die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung im dritten Quartal 2020 ist nach wie vor durch den vermehrten Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie beeinflusst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Nominal- und Reallöhne um jeweils 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise blieben im selben Zeitraum nahezu unverändert.

Bei angelernten Arbeitnehmern war der Verdienstrückgang gemessen am Nominallohnindex mit 2,0 Prozent am größten, gefolgt von den Fachkräften mit 1,7 Prozent, den herausgehobenen Fachkräften mit 1,5 Prozent sowie ungelernten Angestellten mit 1,1 Prozent. Die Verdienste von Arbeitnehmern in leitender Stellung weisen mit 0,5 Prozent die geringste Abnahme auf.

