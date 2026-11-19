reAlpha Tech lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,6 Millionen USD – ein Plus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem reAlpha Tech 1,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net