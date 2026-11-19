reAlpha Tech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
reAlpha Tech lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,6 Millionen USD – ein Plus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem reAlpha Tech 1,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf reAlpha Tech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf reAlpha Tech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen