reAlpha Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

reAlpha Tech ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat reAlpha Tech die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

reAlpha Tech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 0,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem reAlpha Tech 0,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net