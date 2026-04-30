reAlpha Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
reAlpha Tech ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat reAlpha Tech die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
reAlpha Tech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 0,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem reAlpha Tech 0,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: reAlpha Tech und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf reAlpha Tech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf reAlpha Tech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent