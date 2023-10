Realty Aktie News: S&P 500 Aktie Realty am Vormittag leichter

Realty im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Realty. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,53 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 43,53 EUR. In der Spitze fiel die Realty-Aktie bis auf 43,39 EUR. Bei 43,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.630 Realty-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,80 EUR) erklomm das Papier am 10.11.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Realty-Aktie. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,42 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Realty-Aktie 2,55 Prozent sinken.

Realty ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 995,29 USD – ein Plus von 24,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Realty 800,80 USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Realty im Jahr 2023 1,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

