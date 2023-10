Realty Aktie News: S&P 500 Aktie Realty am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Realty. Das Papier von Realty befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 43,66 EUR ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die Realty-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 43,66 EUR. In der Spitze büßte die Realty-Aktie bis auf 43,39 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,50 EUR. Von der Realty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.833 Stück gehandelt.

Am 10.11.2022 markierte das Papier bei 64,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Realty-Aktie somit 32,62 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,42 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Realty-Aktie 2,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Realty am 02.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Realty mit einem Umsatz von insgesamt 995,29 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 800,80 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,29 Prozent gesteigert.

Realty wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,800 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Realty-Aktie

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Ende des Montagshandels stärker

Handel in New York: S&P 500 steigt

Freundlicher Handel: So steht der S&P 500 am Mittag