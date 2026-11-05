Realty: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,38 Prozent auf 1,63 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Realty präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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