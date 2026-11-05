Realty: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Realty präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,38 Prozent auf 1,63 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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