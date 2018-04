Rebellen verlassen laut Medien letzte Bastion in Ost-Ghuta

Beirut (Reuters) - Die letzte Rebellengruppe zieht nach Darstellung staatlicher syrischer Medien aus ihrer ehemaligen Hochburg Ost-Ghuta ab.

Acht Busse mit 448 Insassen hätten die Rebellenbastion Duma am Montag verlassen, berichtete das syrische Staatsfernsehen. Die in Duma dominierende Gruppe Dschaisch al-Islam widersprach jedoch der offiziellen Darstellung, sie habe eine Kapitulationsvereinbarung geschlossen. Solche Berichte seien psychologische Kriegsführung, sagte der Vertreter von Dschaisch al-Islam. Sie sollten dazu dienen, die Rebellen zur Aufgabe zu zwingen. Die Gruppe habe beschlossen, standhaft zu bleiben, sagte ein Vertreter von Dschaisch al-Islam am Sonntag.

Syrischen Militärkreisen zufolge will die Armee solange weiterkämpfen, bis es eine Einigung auf einen Abzug gebe. "Am Ende werden sie alle zustimmen müssen", sagte der Insider.

Der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte trafen am Montagmorgen Dutzende Busse in Duma ein, um Aufständische und ihre Familien in den Norden an die türkische Grenze zu bringen.

Die komplette Einnahme von Ost-Ghuta wäre für Staatschef Baschar al-Assad ein wichtiger Sieg. Am Samstag hatte die syrische Armee erklärt, sie habe das Gebiet nahezu vollständig zurückerobert. Am Sonntag meldeten Staatsmedien dann die Kapitulation der Rebellen in Duma. Sie würden schwere und mittelgroße Waffen aushändigen. Zudem würden sie die Kontrolle des Gebiets der Regierung in Damaskus übergeben. In Duma halten sich neben den Rebellen noch Zehntausende Zivilisten auf. Die syrische Armee startete im Februar mit russischer Unterstützung ihre Offensive in Ost-Ghuta.