SpaceX-Aktie wieder über der 135-Dollar-Marke: Was Kritiker wie Galloway weiter bezweifeln

Rebound trotz Warnungen

19.08.26 20:00 Uhr

Die SpaceX-Aktie hat ihren Ausgabepreis zurückerobert, doch ausgerechnet jetzt werden Zweifel an ihrer Bewertung wieder lauter.

• Kritiker wie Scott Galloway und George Noble halten die Bewertung für deutlich überzogen und sehen die Aktie als potenzielles Short-Kandidaten, während fundamentale Geschäftszahlen ein starkes Wachstum, insbesondere im KI-Bereich, belegen.

• Die SpaceX-Aktie hat nach einem starken Rebound ihren Ausgabepreis übertroffen und notiert derzeit oberhalb von 135 US-Dollar, trotz anhaltender Volatilität und Kritik an ihrer hohen Bewertung.

Die SpaceX-Aktie kehrt nach starkem Rebound über ihren Ausgabepreis zurück

Scott Galloway und George Noble halten die Bewertung für deutlich überzogen

Starke KI-Umsätze und das Terafab-Projekt stützen zugleich die Wachstumsstory

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Nach einem heftigen Kursrutsch seit dem Börsengang hat die SpaceX-Aktie ihren Ausgabepreis zurückerobert. Am Montag schloss der Titel an der NASDAQ oberhalb der 135-Dollar-Marke, zu der SpaceX Mitte Juni an die Börse gegangen war.

Am Mittwoch verliert die SpaceX-Aktie im US-Handel an der NASDAQ zeitweise 2,48 Prozent auf 139,78 US-Dollar.

Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob der Rebound der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist oder ob die Kritik prominenter Investoren wie Scott Galloway und George Noble an der Bewertung des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Elon Musk am Ende doch recht behält.

Kursverlauf seit dem Börsengang: Vom Rekordhoch zum Rebound

Der Kursverlauf der SpaceX-Aktie war seit ihrem Debüt außergewöhnlich volatil. Nach dem Börsengang kletterte der Titel zunächst deutlich über den Ausgabepreis, bevor er um etwa 45 Prozent auf rund 123 US-Dollar zurückfiel. Mit 104,83 US-Dollar erreichte das Papier Anfang August seinen bisherigen Tiefpunkt, bevor es von dort aus bis zum 12. August um fast 40 Prozent aufwärts ging. Am Montag erreichte das Papier dann schließlich wieder die 135-US-Dollar-Marke und hält sich damit seit Wochen erstmals wieder oberhalb des Ausgabepreises.

Galloway sieht SpaceX-Aktie drastisch überbewertet

Der Marketingprofessor und Investor Scott Galloway sieht die SpaceX-Aktie trotz des zwischenzeitlichen Rückschlags weiterhin drastisch überbewertet. "Ich denke, das ist eine Aktie für zehn bis 30 Dollar", sagte er in einem in dieser Woche veröffentlichten Podcast, wie Business Insider berichtet. Damit hält er selbst das obere Ende seiner Spanne für einen Bruchteil des seinerzeit gültigen Kurses. Aus seiner Sicht treiben auch technische Faktoren die Bewertung: Nur rund vier bis fünf Prozent der SpaceX-Aktien seien anfangs frei handelbar gewesen, zudem habe die Aufnahme in den NASDAQ 100 zusätzliche Nachfrage von Indexfonds ausgelöst. Darüber hinaus verweist er auf eine Anleihe über 25 Milliarden US-Dollar, die SpaceX kurz nach dem Börsengang platzierte, trotz gut 100 Milliarden US-Dollar an Kassenmitteln.

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Auch Noble sieht SpaceX unter den größten Short-Kandidaten

Auch andere Marktteilnehmer sind skeptisch. George Noble, ehemals Manager des Fidelity Overseas Fund, bezeichnete SpaceX und Tesla gegenüber Business Insider als zwei der aussichtsreichsten Short-Ziele am Markt. Er hatte bereits vorhergesagt, dass die SpaceX-Aktie bis zum Jahresende um bis zu 50 Prozent fallen könnte, und kritisierte zudem die schnelle Aufnahme des Titels in den NASDAQ 100. Nach seiner Einschätzung wären für beide Aktien lediglich rund 30 US-Dollar gerechtfertigt, was bei SpaceX einem Kursverlust von etwa 79 Prozent und bei Tesla von etwa 91 Prozent entspräche. Aus seiner Sicht treiben überzogene Bewertungen, Social-Media-Hype und ein schwierigeres wirtschaftliches Umfeld beide Werte in Richtung eines lohnenden Short-Ziels.

Fundamentaldaten sprechen für die Wachstumsstory

Den Kritikern stehen robuste Geschäftszahlen entgegen. Wie "The Motley Fool" berichtet, wuchs der Umsatz von SpaceX im zweiten Quartal 2026 um 92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 7,8 Milliarden US-Dollar, während sich der Nettoverlust von rund 1 Milliarde auf 541 Millionen US-Dollar verringerte. Besonders das KI-Geschäft der Gruppe legte kräftig zu: Der Umsatz aus diesem Segment stieg von 737 Millionen auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Ein Treiber dafür ist Terafab, ein Gemeinschaftsprojekt mit Tesla zum Bau einer Chipfabrik, das Elon Musk laut "The Motley Fool" als "das epischste Chip-Bauprojekt der Geschichte" bezeichnete.

Das Management taxiert den adressierbaren Markt für KI auf 26,5 Billionen US-Dollar, verglichen mit lediglich 370 Milliarden US-Dollar für das klassische Raketengeschäft. Teuer bleibt die Aktie trotzdem: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 90 liegt SpaceX weit über dem Wert von NVIDIA, das mit rund 22 bewertet ist.

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NASA: Neuer Mondkrater nach Einschlag eines SpaceX-Teils

Nebenbei liefert die NASA ein kurioses Kapitel der SpaceX-Geschichte. Wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX berichtet, hat die ausgebrannte Oberstufe einer Falcon-9-Rakete am 5. August auf dem Mond einen Krater hinterlassen, der nach Angaben der Weltraumbehörde rund 18 Meter breit und weniger als 3 Meter tief ist. Aufnahmen der Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter zeigten die Einschlagstelle im Vergleich zu Bildern von vor dem Einschlag. Die Oberstufe war im Januar 2025 mit den Mondlandern Blue Ghost von Firefly Aerospace und Resilience von ispace gestartet und laut einer SpaceX-Managerin durch Sonnenaktivität und Gravitationskräfte auf einen Kurs zum Mond geraten. "Es gibt keine Gefahr für die Erde", betonte die NASA.

Lock-up-Fristen laufen aus

Der nächste Test für die Bullen dürfte schon in den kommenden Wochen kommen. Laut "The Motley Fool" sollen im September und Oktober 2026 jeweils rund 700 Millionen weitere SpaceX-Aktien aus Lock-up-Fristen zum Handel freigegeben werden. Wie der Markt dieses zusätzliche Angebot verdaut, dürfte zeigen, ob der Rebound über die 135-Dollar-Marke tragfähig ist oder ob die Bewertungskritik von Galloway und Noble neue Nahrung erhält.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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