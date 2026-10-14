NVIDIA-Aktie höher: Rechenleistung im Wert von 250 Millionen Dollar für britische KI-Forscher

Rechenleistung für Forscher

14.10.26 12:03 Uhr

NVIDIA stellt britischen Forschern fünf Jahre lang Rechenleistung im Wert von 250 Millionen US-Dollar bereit. Welche Cloud-Partner den Zugang liefern, ist noch offen.

• Die strategische Bedeutung der Spende liegt in der Stärkung des britischen KI-Ökosystems und der Einbindung von Forschungseinrichtungen, während der Einfluss auf den Aktienkurs eher marginal bleibt.

• Für die Aktie sind vor allem die anstehenden Quartalszahlen im November wichtiger, die den Wert der Aktie stärker beeinflussen dürften als die Forschungszusage.

• NVIDIA stellt britischen Forschern über fünf Jahre Rechenleistung im Wert von 250 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um die Sicherheit von KI-Agenten zu stärken, wobei die Konditionen noch offen sind.

Zusage ist für NVIDIA finanziell kaum spürbar, strategisch aber relevant

Britische Cloud-Partner sollen den Zugang liefern, die Konditionen sind offen

Für die Aktie zählen die Quartalszahlen im November deutlich mehr

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NVIDIA stellt britischen Forschern über fünf Jahre Rechenleistung im Wert von 250 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die Zusage soll die Forschung zur Sicherheit von KI-Agenten stärken und entspricht einem jährlichen Rechenzugang von 50 Millionen US-Dollar. Welche Cloud-Partner die Kapazität bereitstellen und zu welchen kommerziellen Bedingungen, ist noch offen. Gemessen am Umsatz des Chipkonzerns ist der Gegenwert gering, die strategische Bedeutung für das britische KI-Ökosystem könnte dagegen größer sein.

Was NVIDIA zusagt

Laut Pressemitteilung vom Dienstag entspricht die Zusage einem Rechenzugang im Wert von 50 Millionen US-Dollar pro Jahr. Den größten Teil erhält die übrige britische Forschung zu KI-Sicherheit. Ein Teil kommt der Arbeit mit dem von der Universität Oxford geleiteten Labor BOLD, dem vom University College London (UCL) geleiteten SOFAIR und dem Imperial College London zugute.

Bereitgestellt wird die Rechenleistung über in Großbritannien ansässige NVIDIA-Cloud-Partner, die Infrastruktur steht im Land. Welche Anbieter zum Zug kommen, wie die technische Architektur aussieht und zu welchen kommerziellen Bedingungen, ist laut NVIDIA noch zu vereinbaren. Genutzt werden sollen unter anderem die Laufzeitsoftware NVIDIA OpenShell und das Referenzdesign NVIDIA Sentry. Die Zusage baut auf der bestehenden Zusammenarbeit mit der britischen Forschung auf, darunter am Supercomputer Isambard-AI der Universität Bristol.

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Londons Ehrgeiz bei KI-Sicherheit

Konzernchef Jensen Huang erklärte, KI-Fähigkeit und Sicherheit müssten gemeinsam vorankommen. Der britische KI-Minister Kanishka Narayan wertete die Zusage als Vertrauensbeweis in die Stärke der britischen KI-Forschung.

Reuters zufolge fehlen Großbritannien große eigenständige Frontier-KI-Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic. Über das AI Security Institute will das Land dennoch eine führende Rolle bei der Bewertung leistungsfähiger KI-Systeme und der Eindämmung möglicher Risiken einnehmen.

Die kritische Beobachtung von KI-Sicherheit habe zugenommen, nachdem Entwickler wie Anthropic und OpenAI Fälle von unkontrolliertem oder unerwünschtem Verhalten von KI-Agenten offengelegt hätten. Für NVIDIA ist es die zweite große Forschungszusage binnen einer Woche: Am 8. Oktober hatte der Konzern Zusagen im Wert von einer Milliarde US-Dollar über fünf Jahre für die US-Wissenschaft angekündigt.

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Was die Zusage für NVIDIA bedeutet

Gemessen am Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, einem Plus von 106 Prozent zum Vorjahresquartal, fallen 50 Millionen US-Dollar pro Jahr kaum ins Gewicht. Strategisch dürfte die Zusage die Nachfrage nach NVIDIA-Rechenleistung bei britischen Cloud-Partnern stützen und das Sicherheitsimage des Konzerns stärken, auch wenn NVIDIA diesen Zugang selbst finanziert.

Die NVIDIA-Aktie schloss an der NASDAQ am Dienstag knapp ein Prozent höher bei 228,52 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn gut 22 Prozent im Plus. Am Mittwoch notieren die Anteilsscheine vorbörslich zeitweise 0,14 Prozent höher bei 228,84 US-Dollar.

Laut dem Analystenüberblick von TipRanks lautet die Gesamteinstufung der 33 berücksichtigten Analysten „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 324,20 US-Dollar. BNP Paribas Exane hob das Kursziel am 5. Oktober von 285 auf 345 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung Outperform. UBS bestätigte am 9. Oktober Buy mit einem Kursziel von 300 US-Dollar.

So lässt sich die Zusage für die NVIDIA-Aktie einordnen

Für den Investmentcase ist die Zusage eine Randnotiz. Die Bewertung der Aktie hängt weiterhin am Rechenzentrumsgeschäft, das im zweiten Quartal 89,0 Milliarden US-Dollar und damit gut 92 Prozent des Umsatzes beisteuerte. Kursbewegungen allein wegen der Spende sind daher kaum zu erwarten. Aus Anlegersicht ist sie eher als Baustein einer Strategie zu lesen.

Die US-Zusage vom 8. Oktober deutet ebenfalls auf eine stärkere Einbindung von Forschungseinrichtungen in das NVIDIA-Ökosystem hin. Das damalige Paket im Wert von einer Milliarde US-Dollar ist allerdings breiter angelegt und umfasst mehrere Forschungs- und Infrastrukturbereiche. Ob sich daraus zusätzliches, messbares Geschäft für NVIDIA ergibt, bleibt offen.

Wer die Aktie im Depot hält oder einen Einstieg erwägt, misst sie daher besser an den großen Treibern als an der Spende selbst. Zu den Risiken zählen die Abhängigkeit von den Investitionsbudgets großer KI-Kunden und der wachsende Wettbewerb durch eigene Chips der Cloud-Anbieter. BNP Paribas Exane rechnet trotz dieser Konkurrenz mit Bruttomargen von über 70 Prozent.

Der nächste wichtige Prüfstein sind die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027. NVIDIA erwartet dafür einen Umsatz von 108 Milliarden US-Dollar, plus oder minus zwei Prozent. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat der Konzern bislang nicht offiziell bestätigt; gerechnet wird mit dem 25. November.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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