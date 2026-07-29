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Rechenzentren-Boom

Schneider Electric-Aktie zieht deutlich an: Jahresprognose erhöht

Schneider Electric-Aktie zieht deutlich an: Jahresprognose erhöht

Der weltweit boomende Ausbau von KI-Rechenzentren treibt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
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Die Franzosen erhöhen nun ihre Ziele und peilen für 2026 ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 10 bis 13 Prozent an, wie sie am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Bisher hatte der Konzern hier ein Wachstum von lediglich bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll jetzt organisch um 14 bis 19 Prozent zulegen, an beiden Enden der Spanne jeweils vier Prozentpunkte mehr als bisher angepeilt.

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Im zweiten Quartal übertraf das Umsatzwachstum die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Insgesamt kam im ersten Halbjahr ein Erlös von rund 21,2 Milliarden Euro zusammen, das war ein Plus von 9,8 Prozent. Aus eigener Kraft, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 14 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) verbesserte sich in den ersten sechs Monaten nominal um 16,6 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Schneider Electric mit rund 2,5 Milliarden Euro 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

In Paris klettert die Schneider Electric-Aktie zeitweise um 5,26 Prozent auf 270,30 Euro.

/err/tav/zb

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX)

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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14.07.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09.07.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
07.07.26 Schneider Electric Buy UBS AG