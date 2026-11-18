LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU ist bei der Regulierung sogenannter PFAS laut einem Bericht des Europäischen Rechnungshofs zu langsam. Verfahren zur Beschränkung solcher auch Ewigkeitschemikalien genannten Substanzen dauerten derzeit im Schnitt fünf Jahre, heiß es. PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind extrem langlebige, von Menschen hergestellte Chemikalien, die sich in der Umwelt kaum abbauen. Sie werden mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht.

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Die meisten der Substanzen seien bisher nicht registriert worden, so dass der EU nur wenig Informationen zu den potenziellen Gefahren vorlägen, hieß es vom Rechnungshof. Kritisiert wurde zudem, dass Unternehmen weitgehend selbst kontrollieren, ob sie Vorschriften einhalten. Jedes dritte EU-Land führe überhaupt keine Kontrollen durch, so der Rechnungshof.

Chemikalien, die nicht abgebaut werden

PFAS umfassen eine Gruppe von mehr als 10.000 Industriechemikalien, die in Alltagsprodukten wie Pfannen, Verpackungen von Fast Food und Kosmetika sowie in der Industrie weit verbreitet sind. Die Chemikalien sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und halten Hitze stand. Sie können sich in Umwelt und Körper immer stärker anreichern.

Bei Lebensmitteln und Trinkwasser seien festgelegte Grenzwerte in den vergangenen Jahren in den Ländern, die entsprechende Daten erheben, eingehalten worden, hieß es. Kritisiert wird vom Rechnungshof aber, dass diese Grenzwerte auf wissenschaftlichen Daten von 2017 basieren und nicht mehr aktuell seien, unter anderem, weil die Verschmutzung durch Ewigkeitschemikalien in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

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Rechnungshof pocht auf Maßnahmen

Der Rechnungshof empfiehlt unter anderem, Regulierungsverfahren zu beschleunigen, Grenzwerte für Trinkwasser auf ihre Angemessenheit zu überprüfen, bei Lebensmitteln zu ändern und Mitgliedstaaten bei der Kontrolle zu unterstützen.

Für PFAS gelten in der EU verschiedene Beschränkungen. Zum Beispiel dürfen seit August keine neuen Verpackungen für Fast Food mit Ewigkeitschemikalien auf den Markt gebracht werden. Zudem läuft seit 2023 ein weitreichendes Beschränkungsverfahren. Die wissenschaftliche Bewertung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, wann eine politische Entscheidung getroffen wird und mögliche EU-weite Beschränkungen in Kraft treten würden, ist offen./lux/DP/jha