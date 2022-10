Rechnungshof hat Verfassungsbedenken gegen Finanzierung von Abwehrschirm

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrechnungshof sieht in der Finanzierung des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms gegen hohe Energiepreise über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF verfassungsmäßige Probleme. "Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ist die vorgesehene Finanzierung des Schutzschirms durch den WSF in mehrfacher Hinsicht problematisch", erklärten die Rechnungsprüfer in einem Bericht an den Bundestagshaushaltsausschuss, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Die vorgesehene Kreditaufnahme 'auf Vorrat' verstößt gegen den verfassungsmäßigen Grundsatz der Jährlichkeit", betonten sie.

Zudem verstärke die Etatisierung der Mittel in einem Sondervermögen eine bereits bestehende Intransparenz des Bundeshaushaltsplans weiter. Der vorgesehene Notlagenbeschluss des Bundestags stehe zumindest teilweise "außerhalb des nach Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz zwingend erforderlichen zeitlichen Veranlassungszusammenhangs". Eine Finanzierung des Schutzschirms aus dem Bundeshaushalt wäre nach Auffassung des Rechnungshofes möglich und im Hinblick auf die Bedenken auch angezeigt.

Die Kreditermächtigung für den WSF kollidiere mit dem Verfassungsgrundsatz der Jährlichkeit, soweit sie sich auf erst in den Wirtschaftsplänen 2023 und 2024 entstehende Finanzierungsdefizite erstrecke. "Wegen des grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Verbots einer Kreditaufnahme darf eine schuldenregelkonforme Kreditaufnahme nur insoweit erfolgen, wie sie für den Ausgleich des jahresbezogen festzustellenden Defizits erforderlich ist." Sonst könnte eine nicht verfassungskonforme Kreditaufnahme "morgen" durch eine Schuldenaufnahme "heute" umgangen werden. "Genau das soll mit der Kreditaufnahme 'auf Vorrat' durch den WSF jetzt geschehen."

Das Finanzministerium wies dies in einer in dem Bericht enthaltenen Stellungnahme zurück. "Das Bundesministerium der Finanzen hat mitgeteilt, die Auffassung des Bundesrechnungshofes, eine Finanzierung des Abwehrschirms müsse im Rahmen des jährlichen Bundeshaushalts erfolgen und die zur Begründung vorgetragenen Positionen, nicht zu teilen", hieß es in dem Bericht. Es handele sich dabei um bekannte Positionen zu Sondervermögen, die vom Bundesrechnungshof bereits an anderer Stelle vorgebracht worden seien. Die Regierung halte den eingeschlagenen Weg und insbesondere die Notwendigkeit der Kreditaufnahme im Jahr 2022 "für rechtlich zulässig und fachlich zutreffend".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 10:13 ET (14:13 GMT)