Rechnungshof wirft Altmaier totales Versagen bei Energiewende vor

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrechnungshof hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) frontal angegriffen und ihm ein völliges Missmanagement der Energiewende vorgeworfen. In einem neuen Bericht kommen die staatlichen Kassenprüfer zu dem Schluss, dass der Umbau der Energieversorgung in Deutschland zwar viel Geld koste, dabei aber wenig bringe. "Die Prüfung des Bundesrechnungshofes zeigt, dass dies auch auf Mängel bei der Koordination und Steuerung der Energiewende durch das Bundeswirtschaftsministerium zurückzuführen ist."

Die Beamten warnen vor der Gefahr, dass das Jahrhundertprojekt scheitert. "Ernüchternd ist vor allem: Der enorme Aufwand, der betrieben wird, die großen Belastungen für Bürger und Wirtschaft, all das steht in krassem Missverhältnis zu dem bisher dürftigen Ertrag", bemängelte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller. Seine Fachleute beziffern die Ausgaben für die Umstellung auf eine grüne Stromerzeugung für vergangenes Jahr auf 34 Milliarden Euro. In den letzten fünf Jahren liegen die Kosten demnach bei 160 Milliarden. Trotz all der Anstrengungen sinkt der Ausstoß Deutschlands an Klimagasen nicht.

Förderprogramme die keiner braucht

Die Liste der Mängel ist lang. In Altmaiers Ministerium befassen sich laut Rechnungshof rund 300 Beamte in 34 Referaten mit der Energiewende. Sie versuchen mit 26 Gesetzen und Verordnungen den komplexen Prozess zu steuern. Dabei fehle es an Durchblick: "Viele Daten haben kaum Steuerungswert oder stehen zu spät zur Verfügung", heißt es in dem Bericht. Die Kontrolleure zählen außerdem einen ganzen Strauß an Förderprogrammen auf, bei denen die Mittel im Bereich von unter 5 Prozent abfließen, wie zum Beispiel für die Energieberatung, zur Steigerung der Effizienz von Heizungen und Pumpen sowie für die Stromeffizienz in Firmen.

Besonders ärgert Scheller, dass das Ministerium die Kritik aus der vorhergehenden Untersuchung aus dem Jahr 2016 schlicht ignoriert hat. "Es sieht keinen Handlungsbedarf und hält die Energiewende für effektiv und effizient koordiniert." Die aktuelle Bilanz der Energiewende wird am Freitag Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung zugeleitet. Kritik an Altmaier ist zuletzt laut geworden, weil er noch immer keinen beamteten Energiestaatssekretär ernannt hat, der sich um die Versäumnisse kümmern könnte.

