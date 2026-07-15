Jungheinrich-Aktie: Bafin leitet Prüfung des Halbjahresabschlusses ein
Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat eine Prüfung des Halbjahresabschlusses des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich eingeleitet.
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Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Jungheinrich Aktiengesellschaft gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte verkürzte Abschluss zum 30. Juni 2025 und der zugehörige Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2025 geprüft. Die Prüfung beziehe sich auf die Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere von Mietgeräten und Vorräten, im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts. Diese Bewertung sei möglicherweise fehlerhaft.
/zb/mis
BONN (dpa-AFX)
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|Datum
|Rating
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|10.07.26
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|30.06.26
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|Warburg Research
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
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|Bernstein Research
|08.05.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital