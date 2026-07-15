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Rechnungslegungsvorschriften

Jungheinrich-Aktie: Bafin leitet Prüfung des Halbjahresabschlusses ein

Jungheinrich-Aktie: Bafin leitet Prüfung des Halbjahresabschlusses ein

Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat eine Prüfung des Halbjahresabschlusses des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich eingeleitet.

Werte in diesem Artikel
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Jungheinrich AG
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Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Jungheinrich Aktiengesellschaft gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte verkürzte Abschluss zum 30. Juni 2025 und der zugehörige Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2025 geprüft. Die Prüfung beziehe sich auf die Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere von Mietgeräten und Vorräten, im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts. Diese Bewertung sei möglicherweise fehlerhaft.

/zb/mis

BONN (dpa-AFX)

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com, Jungheinrich

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
08.06.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
19.05.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
08.05.26 Jungheinrich Overweight Barclays Capital