Credit Suisse legt US-Rechtsstreit für 600 Millionen Dollar bei

MBIA hat von der Schweizer Bank Credit Suisse 600 Millionen US-Dollar erhalten, wie das US-Unternehmen mitteilte.

In dem Rechtsstreit ging es um Garantien in Zusammenhang mit 2007 in den USA ausgegebenen US-Hypothekenpapieren, sogenannten Residential Mortgage Backed Securities (RMBS). Credit Suisse hatte ihre Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten wegen dieses Falls im vierten Quartal um insgesamt 850 Millionen Dollar erhöht, wie die Bank Anfang Januar mitgeteilt hatte.

FRANKFURT (Dow Jones)

