DAX22.657 -1,3%Est505.579 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 +0,7%Nas21.930 +0,8%Bitcoin60.576 -1,8%Euro1,1555 -0,1%Öl106,1 +2,8%Gold4.432 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Meta, Alphabet, Henkel im Fokus
Top News
Amazon-Aktie im Fokus: Lieferung per Roboter nach Rivr-Übernahme Amazon-Aktie im Fokus: Lieferung per Roboter nach Rivr-Übernahme
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens-Aktie Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

Rechtsstreit um Online-Diagnosen wird Fall für EuGH

26.03.26 10:19 Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Im Rechtsstreit um Werbung für Online-Diagnosen durch Ärzte in Irland muss eine entscheidende Frage auf europäischer Ebene geklärt werden. Es geht dabei um die Reichweite der Dienstleistungsfreiheit, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erklärte. Er legt einen Fall um das in München gegründete Gesundheitsunternehmen Wellster Healthtech dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor.

Wer­bung

Verband klagt wegen Werbeverbots

Dieses vermittelt übers Internet ärztliche Beratung und Medikamente - etwa für Erektionsstörungen. Patienten füllen dazu einen Fragebogen aus und bekommen eine "Online-Diagnose" von einem kooperierenden Arzt in Irland. Dem Anbieter zufolge ist ein Gespräch möglich, aber nicht zwingend.

Der Verband Sozialer Wettbewerb, zu dessen Mitgliedern Ärztekammern und Kliniken zählen, sieht in der Werbung für dieses Angebot einen Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz. Danach ist Werbung für Fernbehandlungen grundsätzlich verboten - es sei denn, sie erfolgt "unter Verwendung von Kommunikationsmedien", und ein persönlicher Kontakt mit dem Arzt ist nach "allgemein anerkannten fachlichen Standards" nicht nötig.

Das Landgericht München hatte die Klage abgewiesen. In zweiter Instanz gab das Oberlandesgericht München ihr 2024 aber statt. Weil bei den betroffenen Krankheitsbildern auch psychische Ursachen und psychotherapeutische Maßnahmen denkbar seien, sei ein persönliches Gespräch zwischen Arzt und Patient zur Diagnose und Behandlung erforderlich, entschied der Senat. Wellster Healthtech legte Revision ein, so dass der BGH den Fall im Februar verhandelte.

Wer­bung

Wellster begrüßt Entscheidung

Das in Deutschland geltende Verbot geht nach Feststellung des ersten Zivilsenats zulasten der Ärzte in Irland. "Es stellt sich daher die Frage, ob eine solche Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit wegen des mit einer Fernbehandlung verbundenen besonderen Gefahrenpotentials aus Gründen des Gesundheitsschutzes gerechtfertigt sein kann." (Az. I ZR 118/24)

Wellster-Gründer und -Geschäftsführer Manuel Nothelfer begrüßte, dass der BGH das Thema Telemedizin auf europäische Ebene hebt. "Für Anbieter, Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten braucht es hier klare, europaweit nachvollziehbare Regeln." Transparente Information über telemedizinische Angebote sei zentraler Bestandteil von Patientensicherheit. Seriöse Anbieter müssten sichtbar kommunizieren dürfen./jml/kre/ho/DP/men