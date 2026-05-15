Recruit stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Recruit hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Recruit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,460 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Recruit mit einem Umsatz von insgesamt 24,54 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net